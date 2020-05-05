В Киеве разрешили кофейням работать на вынос

В Киеве в рамках ослабление карантина из-за пандемии коронавируса кофейням разрешили работать на вынос. Об этом в ходе брифинга сказал мэр столицы Виталий Кличко.

Соответствующее решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям.

"Сегодня комиссия по ЧС приняла решение и позволила столичным кофейням работать на вынос", - отметил глава столицы.

Напомним, ранее Киевская городская государственная администрация утвердила требования для продажи фастфуда в МАФах и работы кофеен на вынос в условиях карантина. Стоит отметить, что, согласно распоряжению КГГА, продажа еды быстрого приготовления и напитков должна происходить через специально оборудованное окошко выдачи. При этом потребление пищи и напитков на месте продажи запрещено, торговые точки должны работать исключительно "на вынос".

Как писало РБК-Украина, согласно плану постепенного выхода Киева из карантина, который ранее презентовал Кличко, работу МАФов по продаже фастфуда планировалось разрешить с 12 мая.