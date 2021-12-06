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В Харькове горел реабилитационный центр: эвакуировано 13 пациентов

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Харьков, Понедельник 06 декабря 2021 10:50
В Харькове горел реабилитационный центр: эвакуировано 13 пациентов Фото: в Харькове горел реабилитационный центр (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Харькове ночью вспыхнул пожар в частном двухэтажном доме, где располагался реабилитационный центр. В результате инцидента никто не пострадал, эвакуированы 13 пациентов и 1 сотрудник учреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"5 декабря в 23:54 пожар произошел в двухэтажном жилом доме, приспособленном для нужд реабилитационного центра, по адресу: г. Харьков, вул. Аэродромная, 7а", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, к месту происшествия прибыло 5 отделений Службы спасения на автоцистернах, автомобиль газодымозащитной службы и 30 человек личного состава ГСЧС.

"На момент прибытия пожарных дом горел уже на площади 200 кв. м. горели деревянные леса крыши, перекрытия и жилая комната. До прибытия спасателей 13 постояльцев заведения и 1 работник самостоятельно вышли на свежий воздух", - рассказывают в пресс-центре.

Так, в 00:55 пожар локализован, а уже в 02:45 полностью ликвидирован.

Как добавляют в ГСЧС, на месте происшествия работало два пожарных ствола и звено газодымозащитной службы.

Жертв и пострадавших нет. Причина возникновения пожара сейчас выясняется.

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