В Киеве появится новый микрорайон. Киевсовет принял ДПТ Минского массива

Проект не предусматривает уплотнение имеющейся застройки, а ревитализацию заброшенной агропромышленной территории.

"Согласно этому документу (ДПТ, - ред.) на заброшенной территории бывшего тепличного хозяйства, в районе улицы Ю. Кондратюка, запланировано строительство жилого микрорайона, который будет оснащен развитым комплексом обслуживания населения - это школа, три детских сада, стадионы, амбулатория семейных врачей. Также запланировано строительство новой транспортной развязки, инженерных сетей водоснабжения, электроснабжения и канализации" - сообщила в ходе слушания вопроса архитектор Елена Збаратская.

Отдельно архитектор подчеркнула, что развитие территории в границах ДПТ полностью соответствует проекту Генерального плана столицы, и "Комплексной программе реализации градостроительной политики на 2019-2020".

Микрорайон будет возведен литовско-украинской компанией Stolitsa Group.

Напомним, ранее Stolitsa Group государство поручило завершить достройку более 11 тысяч квартир обанкротившегося банка "Аркада". Меморандум по завершению объектов банка "Аркада" между государством, городом и инвесторами был подписан в апреле этого года.