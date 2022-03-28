В Киеве повреждены две высоковольтные линии. Без света остались 82 тысячи абонентов

В результате боевых действий вблизи столицы Украины были повреждены две высоковольтные линии электропередач. Из-за этого частично отсутствует электроснабжение на правом берегу Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА .

"Повреждены две высоковольтные линии, питающие часть домов на ж/м Беличи, Борщаговка, Виноградарь, Ветряные горы и Пущи-Водицы. Всего - 82 000 абонентов, которые 26 марта уже отключались из-за обстрелов", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на правом берегу столицы были обесточены насосные станции "Киевводоканала". В связи с этим сегодня в течение дня возможно пониженное давление воды.

На место повреждения направили 7 бригад энергетиков. Они приступят к работе после получения разрешения от Вооруженных Сил Украины.