В Киеве повредили памятник ветеранам АТО, Минветеранов осудило инцидент

В Киеве неизвестные повредили памятник ветеранам АТО возле станции метро "Берестейская". В Министерстве по вопросам ветеранов осудили инцидент.
Об этом сказано в заявлении Министерства.
Инцидент произошел ночью в среду. Неизвестные облили краской памятник воинам и ветеранам АТО/ООС в Шевченковском районе столицы.
Министерство по вопросам ветеранов осудило произошедшее и призвало расследовать и наказать совершивших акт вандализма, как и все ситуации с надругательством над подобными памятниками.
Напомним, в среду, 30 декабря, на Донбассе зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Однако ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
Также сегодня в Киевской области произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием восьми автомобилей. В результате аварии пострадали два человека.