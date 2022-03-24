UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве из-за попадания снаряда загорелся частный дом

В Киеве из-за попадания снаряда загорелся дом (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Татьяна Самарук

В Киеве в результате попадания вражеского снаряда, произошло возгорание в частном жилом доме Киева. По предварительным данным пострадавших нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

В ГСЧС 24 марта в 12:43 поступило сообщение о пожаре в доме в Оболонском районе столицы.

Сразу после звонка на место происшествия немедленно прибыли пожарные. Спасатели установили, что произошло возгорание кровли в результате попадания снаряда в отдельно стоящий 2-этажный частный жилой дом.

Пожар спасатели ликвидировали в 13:41. Отмечается, что было привлечено 3 единицы пожарной техники и 15 человек личного состава.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

В Киеве из-за попадания снаряда загорелся дом (facebook.com/DSNSKyiv)

Ранее мы сообщали, что в Киеве на Оболони в результате обстрела загорелся грузовик и два здания.

Также мы писали, что под Киевом после обстрела сгорел продовольственный склад, убытки.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевВторжение России в Украину