В Киеве полиция задержала группу вооруженных мужчин

Фото: место происшествия (www.npu.gov.ua)

Всех задержанных доставили в Печерское управление полиции для дачи объяснений

В Киеве сотрудники полиции задержали группу молодых людей, у которых обнаружили дубинки, балаклавы и газовые баллончики. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции области.

Сообщается, что во время охраны общественного порядка в правительственном квартале Киева, где проходят мероприятия с массовым участием граждан, правоохранители заметили подозрительных лиц, которые находились возле микроавтобусов во дворах дома на улице Шелковичной.

"Полицейские провели у них поверхностный осмотр и обнаружили запрещенные предметы: дубинки, балаклавы, газовые баллончики и тому подобное. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Печерского управления полиции для документирования происшествия и изъятия запрещенных вещей", - говорится в сообщении.

Кроме того, у одного из мужчин правоохранители изъяли оружие.

"Всех их доставили в Печерское управление полиции для дачи объяснений", - говорится в сообщении.

Фото: место происшествия (www.npu.gov.ua)

Напомним, в одном из сел Пустомытовского района Львовской области правоохранители задержали ранее судимого мужчину, что угрожал взорвать частный дом, в котором находилась его жена и семья.