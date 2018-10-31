У Києві поліція затримала групу озброєних чоловіків

Фото: місце події (www.npu.gov.ua)

Всіх затриманих доставили в Печерське управління поліції для дачі пояснень

У Києві співробітники поліції затримали групу молодиків, у яких виявили кийки, балаклави та газові балончики. Про це передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГУ Нацполіції області.

Повідомляється, що під час охорони громадського порядку в урядовому кварталі Києва, де відбуваються заходи з масовою участю громадян, правоохоронці помітили підозрілих осіб, які перебували біля мікроавтобусів у дворах будинку на вулиці Шовковичній.

"Поліцейські провели у них поверхневий огляд та виявили заборонені предмети: кийки, балаклави, газові балончики тощо. На місце події прибула слідчо-оперативна група Печерського управління поліції для документування події та вилучення заборонених речей", - йдеться у повідомленні.

Крім того, в одного з чоловіків правоохоронці вилучили зброю.

"Усіх осіб доставили до Печерського управління поліції для надання пояснень", - йдеться у повідомленні.

Фото: місце події (www.npu.gov.ua)

Нагадаємо, о одному із сіл Пустомитівського району Львівської області правоохоронці затримали раніше судимого чоловіка, що погрожував підірвати приватний будинок, в якому перебувала його дружина та родина.