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В Киеве погибла роженица, которая выпала из окна роддома

Новости » Происшествия    22.10.2018 - 15:50
Иллюстративное фото (УНИАН)
Иллюстративное фото (УНИАН)

Несколько дней назад женщина родила двойню

В Киеве 32-летняя женщина выпала из окна палаты на седьмом этаже роддома. Полиция сейчас открыла уголовное производство, передает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

По данным правоохранителей, инцидент произошел в воскресенье, 21 октября, ночью в роддоме на улице Багговутовской.

"На месте происшествия врачи констатировали смерть женщины, которая несколько дней назад родила двойню. Тело направили на проведение судебно-медицинской экспертизы", - сообщили в полиции.

Следователи квалифицировали гибель женщины как умышленное убийство (ч. 1 ст. 115 КККУ). Сейчас они выясняют обстоятельства и причины происшествия.

Напомним, ранее сообщалось, что из окна роддома Киевской областной клинической больницы выпрыгнула женщина. Она была найдена возле окон больницы мертвой.

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