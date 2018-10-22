В Киеве погибла роженица, которая выпала из окна роддома

Иллюстративное фото (УНИАН)

Несколько дней назад женщина родила двойню

В Киеве 32-летняя женщина выпала из окна палаты на седьмом этаже роддома. Полиция сейчас открыла уголовное производство, передает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

По данным правоохранителей, инцидент произошел в воскресенье, 21 октября, ночью в роддоме на улице Багговутовской.

"На месте происшествия врачи констатировали смерть женщины, которая несколько дней назад родила двойню. Тело направили на проведение судебно-медицинской экспертизы", - сообщили в полиции.

Следователи квалифицировали гибель женщины как умышленное убийство (ч. 1 ст. 115 КККУ). Сейчас они выясняют обстоятельства и причины происшествия.

Напомним, ранее сообщалось, что из окна роддома Киевской областной клинической больницы выпрыгнула женщина. Она была найдена возле окон больницы мертвой.