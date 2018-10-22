У Києві загинула породілля, яка випала з вікна пологового будинку

Ілюстративне фото (УНІАН)

Кілька днів тому жінка народила двійню

У Києві 32-річна жінка випала із вікна палати на сьомому поверсі пологового будинку. Поліція наразі відкрила кримінальне провадження, передає РБК-Україна із посиланням на поліцію Києва.

За даними правоохоронців, інцидент стався в неділю, 21 жовтня, вночі у пологовому будинку, що на вулиці Багговутівській.

"На місці події лікарі констатували смерть жінки, яка кілька днів тому народила двійню. Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи", - повідомили в поліції.

Слідчі кваліфікували загибель жінки як умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 КККУ). Наразі вони зёясовують обставини і причини події.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що з вікна пологового будинку Київської обласної клінічної лікарні вистрибнула жінка. Вона була знайдена біля вікон лікарні мертвою.