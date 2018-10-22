ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

У Києві загинула породілля, яка випала з вікна пологового будинку

Новини » Надзвичайні події    22.10.2018 - 15:50
Ілюстративне фото (УНІАН)
Ілюстративне фото (УНІАН)

Кілька днів тому жінка народила двійню

У Києві 32-річна жінка випала із вікна палати на сьомому поверсі пологового будинку. Поліція наразі відкрила кримінальне провадження, передає РБК-Україна із посиланням на поліцію Києва.

За даними правоохоронців, інцидент стався в неділю, 21 жовтня, вночі у пологовому будинку, що на вулиці Багговутівській.

"На місці події лікарі констатували смерть жінки, яка кілька днів тому народила двійню. Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи", - повідомили в поліції.

Слідчі кваліфікували загибель жінки як умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 КККУ). Наразі вони  зёясовують обставини і причини події.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що з вікна пологового будинку Київської обласної клінічної лікарні вистрибнула жінка. Вона була знайдена біля вікон лікарні мертвою. 

Туреччина заявила, що має докази вбивства саудівського журналіста У Київській області підлітки забили до смерті пенсіонера
Новини України роддомнесчастный случайВбивство Курс долара Томос про автокефалію УПЦ Петро Порошенко
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся