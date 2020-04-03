В Киеве подозреваемому в нападении на журналистов объявили подозрение

Иллюстративное фото (flickr.com/national.police)

3 апреля мужчина был задержан

Прокуратура города Киева объявила подозрение мужчине, который совершил нападение на съемочную группу одного из телеканалов в столичном Гидропарке. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Так, 3 апреля около часа ночи по результатам оперативных мероприятий правоохранительными органами Киева был задержан подозреваемый в нападении на одну из съемочных групп.

Нападавшим оказался житель города Бровары Киевской области, 1965 г.р. Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. По месту его проживания проведен неотложный обыск.

"Сейчас задержанный доставлен в Днепровский управления полиции для проведения следственных и процессуальных действий, после чего будет решен вопрос об уведомлении последнего о подозрении и избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.

Мероприятия по установлению и задержанию мужчины, который в тот же день в Гидропарке напал на другую съемочную группу, продолжаются.

Напомним, 2 апреля Национальная полиция открыла три уголовных производства по фактам нападения на журналистов двух телеканалов в Киеве. Оба случая произошли в столичном Гидропарке, где журналисты готовили сюжет о соблюдении жителями города карантинных ограничений.

Отметим, за нарушение карантина в Украине Министерство внутренних дел открыло 35 уголовных производств.