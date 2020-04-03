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В Києві підозрюваному в нападі на журналістів оголосили підозру

Новини » Суспільство     03.04.2020 - 18:12
В Києві підозрюваному в нападі на журналістів оголосили підозру
Ілюстративне фото (flickr.com/national.police)

3 квітня чоловік був затриманий

Прокуратура міста Києва оголосила підозру чоловікові, який скоїв напад на знімальну групу одного з телеканалів у столичному Гідропарку. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

Так, 3 квітня близько першої години ночі за результатами оперативних заходів правоохоронними органами Києва був затриманий підозрюваний у нападі на одну зі знімальних груп.

Нападником виявився мешканець міста Бровари Київської області, 1965 р. н. Чоловік затриманий в порядку ст. 208 КПК України. За місцем його проживання проведено невідкладний обшук.

"Зараз затриманий доставлений до Дніпровського управління поліції для проведення слідчих і процесуальних дій, після чого буде вирішено питання про повідомлення останнього про підозру та обрання міри запобіжного заходу", - йдеться в повідомленні.

Заходи щодо встановлення та затримання чоловіка, який в той же день у Гідропарку напав на іншу знімальну групу, тривають.

Нагадаємо, 2 квітня Національна поліція відкрила три кримінальні провадження за фактами нападу на журналістів двох телеканалів в Києві. Обидва випадки сталися в столичному Гідропарку, де журналісти готували сюжет про дотримання жителями міста карантинних обмежень.

Відзначимо, за порушення карантину в Україні Міністерство внутрішніх справ відкрило 35 кримінальних проваджень.

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