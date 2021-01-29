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В Киеве почтили память героев Крут

Автор: РБК-Украина

В годовщину боя под Крутами активисты "Национального корпуса" и других политических движений провели традиционный митинг возле мемориала на месте сражения.

Об этом сообщает пресс-служба "Нацкорпуса".

Выступая перед собравшимися, лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий заявил, что значение самопожертвования студентов-добровольцев, составлявших большинство в украинских подразделениях в том бою, выходит за чисто военные и политические рамки.

"Мы должны помнить - пока есть те, кто готовы променять молодость на вечность, Украина будет жить", - сказал Билецкий.

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По его словам, следует понимать, что бой под Крутами сохранил честь Украинского государства в условиях предательства его лидеров.

"В то время, как в Киеве пытались вести переговоры с большевиками, нашлись несколько сотен, которые понимали, что даже в безвыходной ситуации надо бороться", - отметил Билецкий.

Напомним, Бой под Крутами - сражение между оборонявшими станцию подразделениями украинской армии и российскими войсками, состоявшееся 29 января 1918 года.

В ходе битвы украинским добровольцам удалось остановить и на несколько дней задержать многократно превосходящие силы противника.

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