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В Киеве планируется капремонт 90 парков и скверов, - КГГА

Новости » Инфраструктура    24.05.2019 - 09:35
В Киеве планируется капремонт 90 парков и скверов, - КГГА
Иллюстративное фото (пресс-служба КГГА)

На эти цели город направляет более 500 млн гривен

В течение 2019 года запланирован капитальный ремонт 90 парков и скверов в Киеве, на эти цели город направляет более 500 млн грн. Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев во время инспекции ремонтных работ в Куреневском парке, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

В Киеве продолжается капитальный ремонт в 15 парках и скверах, которые будут отремонтированы по аналогии с парком "Наталка" в Оболонском районе. В парках обновляют благоустройство – газон, дорожки, строят детские и спортивные площадки, устанавливают освещение, обустраивают велодорожки, а также обеспечивают средствами видеонаблюдения или кнопками экстренного вызова. В Куреневском и Сырецком парках построят фонтанные комплексы.

"Мы превращаем парки в настоящие европейские территории отдыха и комфорта. Каждый парк будет иметь свою особенность – новый фонтан, арт-объект или игровую зону. В Куреневском парке после реконструкции появится детское автомобильный городок – со своими дорожками, улицами, знаками, светофорными объектами", – сообщил Пантелеев.

По словам заместителя председателя КГГА, город применяет новую идеологию функционирования зеленых зон.

"Это должны быть современные, безопасные, комфортные и, безусловно, красивые места. Ремонт продолжается в каждом районе столицы. Уже с конца мая мы начнем открывать обновленные парки и скверы, на которые приглашаем киевлян и гостей столицы", – сказал Пантелеев.

Напомним, за последние 4 годы в столице реконструировали и отремонтировали 339 парков и скверов. За 2018 год обновили 104 парка и сквера.

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