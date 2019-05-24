В Києві планується капремонт 90 парків та скверів, - КМДА

Ілюстративне фото (прес-служба КМДА)

На ці потреби місто спрямовує більше 500 млн гривень

Загалом протягом 2019 року запланований капітальний ремонт 90 парків та скверів у Києві, на ці потреби місто спрямовує більше 500 млн грн. Про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв під час інспекції ремонтних робіт у Куренівському парку, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

У Києві триває капітальний ремонт у 15 парках та скверах, що будуть відремонтовані за аналогією до парку "Наталка" в Оболонському районі. У парках оновлюють благоустрій – газон, доріжки, будують дитячі та спортивні майданчики, встановлюють освітлення, облаштовують велодоріжки, а також забезпечують засобами відеоспостереження або кнопками екстреного виклику. У Куренівському та Сирецькому парках збудують фонтанні комплекси.

"Ми перетворюємо парки на справжні європейські території відпочинку і комфорту. Кожен парк матиме свою особливість – новий фонтан, арт-об’єкт або ігрову зону. У Куренівському парку після реконструкції з’явиться дитяче автомобільне містечко – зі своїми доріжками, магістралями, знаками, світлофорними об’єктами", – повідомив Пантелеєв.

За словами заступника голови КМДА, місто застосовує нову ідеологію функціонування зелених зон.

"Це повинні бути сучасні, безпечні, комфортні й, безумовно, красиві місця. Ремонт триває у кожному районі столиці. Уже з кінця травня ми розпочнемо відкривати оновлені парки та сквери, на які запрошуємо киян та гостей столиці", – сказав Пантелеєв.

Нагадаємо, за останні 4 роки у столиці реконструювали і відремонтували 339 парків та скверів. За 2018 рік оновили 104 парки та сквери.