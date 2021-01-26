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В Киеве перестали работать светофоры на ряде перекрестков: список

Киев, Вторник 26 января 2021 15:16
В Киеве перестали работать светофоры на ряде перекрестков: список
Фото: светофор (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Киеве сегодня, 26 января, на ряде перекрестков перестали работать светофоры. Сейчас специалисты работают над устранением неисправности.

Об этом сообщила патрульная полиция Киева в Telegram-канале.

По состоянию на сейчас не работают светофоры на перекрестках:

  • улиц Николая Голего и Нежинской;
  • улиц Михаила Грушевского и Садовой;
  • улиц Владимиро-Лыбидской и Казимира Малевича;
  • проспекта Академика Глушкова и улицы Василия Касияна;
  • улицы Гната Хоткевича, проспекта Юрия Гагарина и улицы Красноткацкой.

Причины поломки и ориентировочное время возобновления работы светофоров не сообщаются.

Напомним, сегодня в Киеве произошла масштабная автомобильная авария на проспекте Героев Сталинграда. Из-за столкновения четырех автомобилей было затруднено движение в направлении Набережно-Рыбальской.

Добавим, на дорогах Киева появились новые дорожные знаки. РБК-Украина рассказывало, что они значат.

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