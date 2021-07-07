В Киеве перекрыли улицу Грушевского: что там происходит

Протестующие требуют разрешить ситуацию с замороженным строительством домов.

Участники акции будут находиться под Кабмином до 11:00. Затем акция продолжится под Офисом президента. Там инвесторы будут выступать и зачитывать свои требования.

Ключевой из них является достройка квартир для 11 тысяч семей за три года.

Фото: протест на Грушевского (Виталий Носач, РБК-Украина)