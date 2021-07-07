В Киеве перекрыли улицу Грушевского: что там происходит
Фото: под Кабмином протестуют инвесторы банка "Аркада" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Под Кабмином митингуют инвесторы банка "Аркада". Они перекрыли улицу Грушевского.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
Протестующие требуют разрешить ситуацию с замороженным строительством домов.
Участники акции будут находиться под Кабмином до 11:00. Затем акция продолжится под Офисом президента. Там инвесторы будут выступать и зачитывать свои требования.
Ключевой из них является достройка квартир для 11 тысяч семей за три года.
Фото: протест на Грушевского (Виталий Носач, РБК-Украина)