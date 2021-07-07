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В Киеве перекрыли улицу Грушевского: что там происходит

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Среда 07 июля 2021 10:48
В Киеве перекрыли улицу Грушевского: что там происходит Фото: под Кабмином протестуют инвесторы банка "Аркада" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Под Кабмином митингуют инвесторы банка "Аркада". Они перекрыли улицу Грушевского.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Протестующие требуют разрешить ситуацию с замороженным строительством домов.

Участники акции будут находиться под Кабмином до 11:00. Затем акция продолжится под Офисом президента. Там инвесторы будут выступать и зачитывать свои требования.

Ключевой из них является достройка квартир для 11 тысяч семей за три года.

Фото: протест на Грушевского (Виталий Носач, РБК-Украина)

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