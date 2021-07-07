У Києві перекрили вулицю Грушевського: що там відбувається
Фото: під Кабміном протестують інвестори банку "Аркада" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Під Кабміном мітингують інвестори банку "Аркада". Вони перекрили вулицю Грушевського.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.
Протестуючі вимагають вирішити ситуацію з замороженим будівництвом будинків.
Учасники акції перебуватимуть під Кабміном до 11:00. Потім акція продовжиться під Офісом президента. Там інвестори будуть виступати та зачитувати свої вимоги.
Ключовою із них є добудова квартир для 11 тисяч сімей за три роки.
Фото: протест на Грушевського (Віталій Носач, РБК-Україна)