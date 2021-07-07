ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Києві перекрили вулицю Грушевського: що там відбувається

Новость на русском →
Середа 07 липня 2021 10:48
У Києві перекрили вулицю Грушевського: що там відбувається Фото: під Кабміном протестують інвестори банку "Аркада" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Під Кабміном мітингують інвестори банку "Аркада". Вони перекрили вулицю Грушевського.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Протестуючі вимагають вирішити ситуацію з замороженим будівництвом будинків.

Учасники акції перебуватимуть під Кабміном до 11:00. Потім акція продовжиться під Офісом президента. Там інвестори будуть виступати та зачитувати свої вимоги.

Ключовою із них є добудова квартир для 11 тисяч сімей за три роки.

Фото: протест на Грушевського (Віталій Носач, РБК-Україна)

Читайте РБК-Україна в Google News
протест
NEWS
В Україні 610 нових випадків коронавірусу
В Україні 610 нових випадків коронавірусу
DAILY
Спекотна пора. Що відбувається зі справами про резонансні теракти в Україні
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Спекотна пора. Що відбувається зі справами про резонансні теракти в Україні