У Києві перекрили вулицю Грушевського: що там відбувається

Протестуючі вимагають вирішити ситуацію з замороженим будівництвом будинків.

Учасники акції перебуватимуть під Кабміном до 11:00. Потім акція продовжиться під Офісом президента. Там інвестори будуть виступати та зачитувати свої вимоги.

Ключовою із них є добудова квартир для 11 тисяч сімей за три роки.

Фото: протест на Грушевського (Віталій Носач, РБК-Україна)