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В Киеве перекрыли центральную улицу из-за акции протеста

Киев, Понедельник 30 ноября 2020 12:59
В Киеве перекрыли центральную улицу из-за акции протеста
Фото: Крещатик перекрыт (t.me/KyivCityOfficial)
Автор: Игорь Литвиненко

В Киеве сегодня, 30 ноября, проходит акция протеста. В связи с этим временно ограничено движение по улице Крещатик.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Проезд транспорта перекрыт на участке между улицами Прорезная и Богдана Хмельницкого.

Акцию под стенами КГГА проводят вкладчики банка "Аркада". Митингующие требуют строительства жилых комплексов "Эврика", "Патриотика", "Патриотика на озерах".

Как отмечают демонстранты, перекрытие улицы Крещатик планируется до 18:00.

Напомним, месяц назад вкладчики "Аркады" также проводили масштабную акцию протеста в Киеве из-за чего было перекрыто движение транспорта на Крещатике.

Также РБК-Украина писало, что на прошлой неделе в Киеве проходила масштабная акция протеста под зданием посольства США. Силовики оцепили здание посольства и перекрыли дороги.

Кроме этого сообщалось, что из-за усиления карантина в Украине люди проводили массовые протесты. В Ровенской области в селе Белая Криница протестующие перекрыли трассу Киев-Чоп.

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Новости Украины Общество КиевКиевпротестКрещатик

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