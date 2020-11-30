В Киеве перекрыли центральную улицу из-за акции протеста

Фото: Крещатик перекрыт (t.me/KyivCityOfficial)

В Киеве сегодня, 30 ноября, проходит акция протеста. В связи с этим временно ограничено движение по улице Крещатик.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Проезд транспорта перекрыт на участке между улицами Прорезная и Богдана Хмельницкого.

Акцию под стенами КГГА проводят вкладчики банка "Аркада". Митингующие требуют строительства жилых комплексов "Эврика", "Патриотика", "Патриотика на озерах".

Как отмечают демонстранты, перекрытие улицы Крещатик планируется до 18:00.

Напомним, месяц назад вкладчики "Аркады" также проводили масштабную акцию протеста в Киеве из-за чего было перекрыто движение транспорта на Крещатике.

Также РБК-Украина писало, что на прошлой неделе в Киеве проходила масштабная акция протеста под зданием посольства США. Силовики оцепили здание посольства и перекрыли дороги.

Кроме этого сообщалось, что из-за усиления карантина в Украине люди проводили массовые протесты. В Ровенской области в селе Белая Криница протестующие перекрыли трассу Киев-Чоп.