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В Киеве устроили акцию протеста, перекрыт Крещатик

Киев, Четверг 22 октября 2020 12:07
В Киеве устроили акцию протеста, перекрыт Крещатик
Фото: протест вкладчиков банка "Аркада" (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Киеве 22 октября возобновились протесты инвесторов банка "Аркада". Демонстранты перекрыли движение транспорта на улице Крещатик.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Акция протеста началась в 8:30 - тогда участники провели митинг вблизи Офиса президента на Банковой. После демонстранты отправились к Киевской городской государственной администрации. Они планируют обратиться к мэру Киева Виталию Кличко. Акция запланирована до 20:00.

Митингующие требуют строительства жилых комплексов "Эврика", "Патриотика", "Патриотка на озерах".

Как сообщили в КГГА, из-за проведения акции протеста задерживается движение автобусов №24 и 114. Их движение организовано по схеме выходного дня.

Последний раз инвесторы банка "Аркада" протестовали в центре Киева неделю назад, 16 октября. Тогда также перекрывали Крещатик.

Напомним, прокуратура сообщила о подозрении президенту банка "Аркада". Его подозревают в присвоении средств фондов финансирования строительства жилых комплексов "Эврика" и "Патриотика" в сумме 50 млн гривен. Кроме того, суд его арестовал.

Отметим, что полиция расследует дело о 9 млрд гривен, собранных через фонд банка "Аркада", признанного неплатежеспособным.

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