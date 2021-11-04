В Киеве переименовали ряд улиц и переулков: список новых названий

улицу Николая Кузнецова на Олеся Бабия (в честь украинского писателя, поэта и литературоведа);
улицу Костюка на профессора Эйхельмана (выдающегося ученого, общественного и политического деятеля, ученого-правоведа);
улицу Павленко на Кристины Сушко (выдающейся деятельницы и военного медика, поручителя Армии УНР, одной из самых известных участниц освободительной борьбы 1917-1921 годов);
переулок Павленко в переулок Молчуновский (возвращение исторического названия).
Соломенский район
улицу Народного ополчения на Святослава Храброго (для памяти правителя Киевской Руси из династии Рюриковичей, Великого князя Киевского);
улицу Молодогвардейскую на Владимира Сикевича (выдающегося политического и военного деятеля, генерала-хорунжего армии УНР, полковника генерального штаба и генерал-майора царской армии, посла УНР в Венгрии);
улицу Петра Заломова на Феофила Яновского (выдающегося врача-терапевта, действительного члена Всеукраинской академии наук).
улицу Московскую (в поселке Жуляны) на Григория Гуляницкого (выдающегося военного и политического деятеля, одного из видных дипломатов Гетманщины).
Дарницкий район
улицу Малоземельную на Алимпия Галика (выдающегося киевского живописца и гравера XVIII века, иеромонаха Киево-Печерской лавры, руководителя Лаврской иконописной мастерской).
Шевченковский район
улицу Цулукидзе на Наталье Забилы (выдающейся писательницы и поэтессы);
переулок Невский на переулок Нивский (от названия местности, где он пролегает).
Днепровский район
улицу Курнатовского на Остафия Дашкевича (политического и общественного деятеля, талантливого военного организатора, идеолога реестровой казачества, первого казацкого гетмана).
Вместе с тем, в Киеве появились:
площадь Отрадная в Соломенском районе (расположена на пересечении просп. Отрадный и ул. Героев Севастополя);
Кловская площадь, расположенная возле станции метро "Кловская" в Печерском районе;
сквер имени Василия Слепыш на честь Героя Украины, всемирно известного украинского певца, добровольца, погибшего на Донбассе в 2016 году, (расположен на углу Андреевского спуска и вул. Боричев Ток в Подольском районе);
улица Николая Костомарова в честь выдающегося украинского историка, поэта и прозаика (проезд от ул. Профессора Подвысоцкого в ЖК "Новопечерские Липки" в Печерском районе).