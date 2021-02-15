В Киеве из-за падения сосулек пострадали двое людей

В воскресенье, 14 февраля, в Киеве двое человек пострадали в результате падения сосулек. Из-за полученных травм им пришлось обратиться за экстренной медицинской помощью.

Как сообщается, первый случай произошел накануне в Шевченковском районе. Тогда 48-летняя жительница получила рассечение головы и кровотечение из-за падения сосульки. Она была госпитализирована с раной теменной области головы и закрытой черепно-мозговой травмой.

Второй случай произошел в Оболонском районе. Тогда в результате падения сосульки ушиб лобной области головы получил 46-летний мужчина. С закрытой черепно-мозговой травмой и, вероятно, вывихом правого плеча он был госпитализирован.

"Призываем киевлян и гостей столицы быть внимательными и осторожными, когда идете под крышами домов. Обходите те участки, где есть нависание снега или сосулек. Ваша внимательность может уберечь вас от несчастного случая", - добавили в ведомстве.