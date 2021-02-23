В Киеве из-за падения глыбы льда с крыши дома пострадала женщина

В понедельник, 22 февраля, в центре Киева на женщину, которая пыталась пройти под домом несмотря на оградительную ленту, упала глыба льда. Ее госпитализировала карета скорой медицинской помощи.
Как сообщается, происшествие произошло вчера днем на улице Прорезная.
"На месте экипаж патрульных обнаружил женщину, которая пострадала от падения глыб льда с крыши дома. Предварительно известно, что травмированная пыталась пройти под домом несмотря на оградительную ленту", - говорится в сообщении.
В Патрульной полиции Киева призывают людей придерживаться следующих советов, чтобы не стать жертвой сосулек:
Отмечается, что в городе работают инспекторы по благоустройству: по неочищенные крыши, неубранный снег и другие невыполненные работы штраф может составить 1700 гривен.
Напомним, ранее в Киеве двое человек пострадали в результате падения сосулек. Из-за полученных травм им пришлось обратиться за экстренной медицинской помощью.
Также РБК-Украина писало, что во Львове в четверг, 11 февраля, возле супермаркета "Рукавичка" из-за снега обрушилась крыша пристройки, которая находилась со стороны магазина.