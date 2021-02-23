В Киеве из-за падения глыбы льда с крыши дома пострадала женщина

Как сообщается, происшествие произошло вчера днем на улице Прорезная.

"На месте экипаж патрульных обнаружил женщину, которая пострадала от падения глыб льда с крыши дома. Предварительно известно, что травмированная пыталась пройти под домом несмотря на оградительную ленту", - говорится в сообщении.

В Патрульной полиции Киева призывают людей придерживаться следующих советов, чтобы не стать жертвой сосулек:

проходя мимо дома или возле деревьев, убедиться в отсутствии угрозы падения снега и ледяных наростов;

если вы слышите наверху подозрительный шум, нужно как можно быстрее прижаться к стене;

во время прогулок с детьми, не оставлять их без присмотра;

не оставлять автомобиль в местах, где есть угроза падения снега и ледяных наростов;

не заходить за пределы установленных ограждений, а в местах их отсутствия - самому обращать внимание на наличие опасных образований из льда и снега на крышах домов;

в случае обнаружения сосулек, висящих на крыше, необходимо обратиться к балансодержателю дома (в случае игнорирования вашего обращения, необходимо обращаться в Департамент городского благоустройства КГГА).

Отмечается, что в городе работают инспекторы по благоустройству: по неочищенные крыши, неубранный снег и другие невыполненные работы штраф может составить 1700 гривен.