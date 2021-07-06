В Киеве отменили ряд рейсов городской электрички
Фото: в Киеве отменены ряд рейсов городской электрички (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
В Киеве утром 6 июля отменили ряд утренних рейсов городской электрички. Изменения произошли по техническим причинам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киевпастранс".
Так, по техническим причинам отменены рейсы городской электрички:
- №7304 Киев-Волынский - Дарница с отправлением в 06:23 с начальной станции,
- №7311/12 Дарница - Дарница с отправлением в 07:02,
- №7319 Дарница-Борщаговка с отправлением в 08:35.
О времени возобновления курсирования электричек по маршрутам пока не сообщалось.
Ранее в Киеве остановили движение скоростного трамвая на Борщаговской линии до середины августа.