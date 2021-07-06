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В Киеве отменили ряд рейсов городской электрички

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Вторник 06 июля 2021 08:48
В Киеве отменили ряд рейсов городской электрички Фото: в Киеве отменены ряд рейсов городской электрички (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: РБК-Украина

В Киеве утром 6 июля отменили ряд утренних рейсов городской электрички. Изменения произошли по техническим причинам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киевпастранс".

Так, по техническим причинам отменены рейсы городской электрички:

  • №7304 Киев-Волынский - Дарница с отправлением в 06:23 с начальной станции,
  • №7311/12 Дарница - Дарница с отправлением в 07:02,
  • №7319 Дарница-Борщаговка с отправлением в 08:35.

О времени возобновления курсирования электричек по маршрутам пока не сообщалось.

Ранее в Киеве остановили движение скоростного трамвая на Борщаговской линии до середины августа.

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