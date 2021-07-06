У Києві скасували низку рейсів міської електрички
Фото: в Києві скасовані низка рейсів міської електрички (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
В Києві зранку 6 липня скасували низку ранкових рейсів міської електрички. Зміни відбулися через технічні причини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київпастранс".
Так, з технічних причин скасовані рейси міської електрички:
- №7304 Київ-Волинський - Дарниця з відправленням в 06:23 з початкової станції,
- №7311/12 Дарниця - Дарниця з відправленням в 07:02,
- №7319 Дарниця - Борщагівка з відправленням в 08:35.
Про час відновлення курсування електричок за маршрутами поки не повідомлялося.
Раніше в Києві зупинили рух швидкісного трамвая на Борщагівській лінії до середини серпня.