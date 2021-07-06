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У Києві скасували низку рейсів міської електрички

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Вівторок 06 липня 2021 08:48
У Києві скасували низку рейсів міської електрички Фото: в Києві скасовані низка рейсів міської електрички (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: РБК-Україна

В Києві зранку 6 липня скасували низку ранкових рейсів міської електрички. Зміни відбулися через технічні причини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київпастранс".

Так, з технічних причин скасовані рейси міської електрички:

  • №7304 Київ-Волинський - Дарниця з відправленням в 06:23 з початкової станції,
  • №7311/12 Дарниця - Дарниця з відправленням в 07:02,
  • №7319 Дарниця - Борщагівка з відправленням в 08:35.

Про час відновлення курсування електричок за маршрутами поки не повідомлялося.

Раніше в Києві зупинили рух швидкісного трамвая на Борщагівській лінії до середини серпня.

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