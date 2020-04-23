В Киеве открылся первый в Украине детский сад онлайн

В столице начал работу первый в Украине онлайн садик, рассчитанный на детишек в возрасте 4-6 лет. Этот проект внедрен в рамках Виртуальной платформы эмоциональной поддержки Мониторингового центра КГГА по противодействию COVID-19.

"Именно для самых молодых киевлян заработал Детский сад онлайн на платформе Образовательного Хаба города Киева, в то же время мы открыты для всех маленьких украинцев и призываем родителей присоединиться к нашей инициативе. Город помогает родителям во время карантина используя все свои возможности и мы готовы подставить свое плечо всем украинским регионам, которые в условиях карантина оказались сам на сам с подобными проблемами", - сообщил директор КНП "Образовательное агентство города Киева" Бадри Лолашвили.

Отныне, во время карантина, ежедневно, с понедельника по пятницу, кроме праздничных дней, дети имеют возможность "посещать" интересные и полезные занятия, которые проводят специалисты. Для удобства, расписание занятий будет неизменен на все дни:

10.00 – Сказка-йога;

11.00 – Английский для детей;

12.00 – Развивающие занятия.

Все занятия также свободно доступны в записи на постоянной основе.

"Данный проект уже вызвал большой интерес, как среди родителей, так и среди украинских селебрити, - подчеркнула директор Образовательного Хаба города Киева Мария Богуслав, - сейчас, в рамках Детского сада онлайн, мы пригласили известных украинцев провести дополнительные занятия и надеемся, что они не останутся в стороне. Мы приглашаем публичных лиц провести собственное занятие онлайн для детей. Это может быть и мастер-класс, и чтение сказки, и любая другая активность - главное, чтобы это было искренне и от души".

Больше информации о Детский сад онлайн можно узнать на Виртуальной платформе эмоциональной поддержки Мониторингового центра КГГА по противодействию COVID-19.

Ссылка на пресс-конференцию, относительно результатов работы платформы, а также, относительно старта работы услуги "детский сад онлайн": https://youtu.be/lhmL7m-4v4k