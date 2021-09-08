В Киеве открылся первый международный детский сад, который входит во всемирную сеть IPC

Двуязычное международное учебное заведение для детей 3-6 лет Crayon International Preschool, начало набор детей. В этом частном детском саду, расположенном в пяти минутах от Печерска, в Голосеевском районе, малыш получит сертифицированную дошкольное образование международного уровня по системе International Preschool Curriculum (IPC).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз заведения.

IPC - это образовательный стандарт, который соответствует учебному плану Early Childhood Education (ECE), принятом в США, и Early Years Foundation Stage (EYFS), введенному в Великобритании и Сингапуре. Это означает, что выпускники Crayon International Preschool будут готовы поступить в любую международную школу, как в Украине, так и за рубежом.

Выпускник этого дошкольного учебного заведения сможет общаться одинаково хорошо на двух языках - английском и украинском. Он будет мыслить нестандартно и креативно, поскольку билингвальная система обучения в раннем возрасте всесторонне стимулирует развитие мозга.

Учебный процесс будет насыщен такими "левополушарными" занятиями как лего-конструирование, абакус, ментальная математика. Развитию творческих способностей будет способствовать вокал, музыка, рисование и другие предметы.

В этом ребенку помогут сертифицированные по программе IPC англоязычные преподаватели с педагогическим опытом, которые до последнего времени работали в британской образовательной системе. В своей практике они применяют действенные, международно-признанные методики выявления талантов, способностей и склонностей ребенка, а также развития soft skills. Так, Visalakshi Beeram, бывшая директор британской школы, работала по программе Cambridge Primary, занимается с детьми ментальной математикой и АБАКУС. Другой учитель, Paul Fenton Eastwood, специализируется на English as a Second Language for kids.

В то же время, тщательно продуманный режим, рациональное распределение нагрузки на все двенадцать часов (детский сад работает с 8:00 до 20:00) пребывания ребенка в учреждении. Чередование видов деятельности, когда обучение сочетается с игрой, прогулками, отдыхом, движением, позволят избежать переутомления и напряжения. Малыш сможет овладеть своим телом благодаря занятиям хореографией, спортивным соревнованием, упражнениям на мелкую моторику. С ребенком занимаются персональные тьюторы, психолог, логопед и другие специалисты, настроенные на профилактику и раннее выявление проблем - от языковых осложнений до коррекции осанки.

Как результат, ученики овладевают не только знаниями о внешнем мире, но и способны понимать свои потребности, иметь постоянную мотивацию к обучению. Смогут эффективно взаимодействовать с детьми и взрослым из разных культур.

После окончания Crayon International Preschool малыш будет полностью готов продолжать обучение по международными программам IB diploma или Cambridge international.

Частный детский сад работает в новом здании на Демеевке - районе, близком как к основным магистралям Киева, так и к Голоссевскому парку, самому большому парку столицы. Это закрытая территория с охраной и видеонаблюдением. Здание детского сада построено из натуральных и безопасных материалов в соответствии с международными требованиями для детских учреждений. Внутри ребенка ожидает безопасное и удобное пространство, выполненное из экологических материалов, природные фактуры, современное оборудование и интерактивные игрушки. Это все вместе дополнительно способствует всестороннему развитию.

Система питания в детскому саду построена по авторским рецептам команды шеф-поваров. Ими разработано безлактозное и безглютеновое меню с концептуальными блюдами, отвечающие индивидуальным вкусовым потребностям детей. Кухня и персонал имеют сертификат НАССР, который гарантирует пищевую безопасность для ребенка.

Ответы на все вопросы и запись на бесплатную экскурсию в Crayon International Preschool возможна через удобный сайт.

Почему выбирают Crayon International Preschool:

международная система образования, которая интегрируется с учебными стандартами всех развитых стран;

всестороннее развитие ребенка, совмещенное с персонализированным подходом к его способностям и потребностям;

штатные англоязычные педагоги с опытом работы в британской системе и международными сертификатами;

безопасное пространство с вниманием к деталям, которое соответствует высоким требованиям в детских учреждениях такого типа;

оптимальное решение для семей, которые планируют релокацию в любую страну. А также для семей, ориентированных на международное образование в Украине, стремятся создать для малыша англоязычное и мультикультурную среду.

Ребенок 3-6 лет имеет мощный интерес к изучению мира в его самых разных проявлениях. Задача школы - правильно направить его к источникам знаний и предоставить соответствующие ресурсы. В частном детском саду Crayon International Preschool знают, как привить малышу мотивацию и учебные навыки, которые останутся с ним на всю жизнь.