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У Києві відкрився перший міжнародний дитячий садок, який входить до всесвітньої мережі IPC

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Києва, Середа 08 вересня 2021 09:01 promo
У Києві відкрився перший міжнародний дитячий садок, який входить до всесвітньої мережі IPC Фото: у Києві відкрився перший дитячий садок з підготовкою до навчання в міжнародних школах (crayon-preschool.com)
Автор: РБК-Україна

Двомовний міжнародний навчальний заклад для дітей 3-6 років Crayon International Preschool, розпочав набір дітей. У цьому приватному дитячому садку, розташованому за п'ять хвилин від Печерська, в Голосіївському районі, малюк отримає сертифіковану дошкільну освіту міжнародного рівня за системою International Preschool Curriculum (IPC).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз закладу.

IPC - це освітній стандарт, який відповідає навчальному плану Early Childhood Education (ECE), прийнятому в США, та Early years foundation stage (EYFS), запровадженому у Великій Британії та Сингапурі. Це означає, що випускники Crayon International Preschool будуть готові вступити до будь-якої міжнародної школи, як в Україні, так і за кордоном.

Випускник навчального закладу зможе спілкуватися однаково добре двома мовами - англійською та українською. Він мислитиме нестандартно і креативно, оскільки білінгвальна система навчання у ранньому віці всебічно стимулює розвиток мозку.

Навчальний процес насичений такими "лівопівкульними" заняттями як лего конструювання, абакус, ментальна математика. Розвитку творчих здібностей сприяє вокал, музика, малювання тощо.

У Києві відкрився перший міжнародний дитячий садок, який входить до всесвітньої мережі IPC

У цьому дитині допомагають сертифіковані за IPC англомовні викладачі з педагогічним досвідом, які досі працювали в британській освітній системі. У своїй практиці вони застосовують дієві, міжнародно визнані методики виявлення талантів, здібностей та схильностей дитини, а також розвитку soft skills. Так, Visalakshi Beeram, колишня директорка британської школи, яка працювала за програмою Cambridge Primary, займається з дітьми ментальною математикою і абакусом. Інший вчитель, Paul Fenton Eastwood, викладає English as a Second Language for kids.

Водночас ретельно продуманий режим, раціональний розподіл навантаження на всі дванадцять годин (заклад працює з 8:00 до 20:00) перебування дитини в закладі. Чергування видів діяльності, коли навчання поєднується з грою, прогулянками, відпочинком, рухом тощо, дозволять уникнути перевтоми та напруги. Малюк зможе оволодіти своїм тілом завдяки заняттям хореографією, спортивним змаганням, вправам на дрібну моторику. З дитиною займатиметься персональний тьютор, психолог, логопед та інші фахівці, налаштовані на профілактику та раннє виявлення проблем - від мовних ускладнень до корекції постави.

У Києві відкрився перший міжнародний дитячий садок, який входить до всесвітньої мережі IPCУ Києві відкрився перший міжнародний дитячий садок, який входить до всесвітньої мережі IPC

Як результат, учні опанують не лише знання про зовнішній світ, але й будуть здатні розуміти свої потреби, матимуть сталу мотивацію до навчання, зможуть ефективно взаємодіяти з дітьми та дорослим з різних культур.

Після закінчення Crayon International Preschool малюк буде готовий продовжувати навчання за найпотужнішими міжнародними програмами IB diploma або Cambridge international.

Садок працює в новій будівлі на Деміївці – районі, близькому як до основних магістралей Києва, так і до найбільшого в столиці Голосіївського парку. Це закрита територія з охороною та відеонаглядом. Будівлю зведено з натуральних і безпечних матеріалів відповідно до міжнародних вимог до дитячих закладів та з увагою до дрібниць. Всередині - безпечний і зручний простір з екологічними матеріалами, природними фактурами, сучасним обладнанням та інтерактивними іграшками. Це все додатково сприяє всебічному розвитку.

Система харчування побудована за авторськими рецептами команди шеф-кухарів. Ними розроблено безлактозне та безглютенове меню із концептуальними стравами високого рівня, що відповідають індивідуальним смаковим потребам малюків. Кухня і персонал мають сертифікат НАССР, який гарантує харчову безпеку дітей.

У Києві відкрився перший міжнародний дитячий садок, який входить до всесвітньої мережі IPC

Відповіді на усі питання та запис на безкоштовну екскурсію в Crayon International Preschool можна знайти на зручному та інформативному сайті.

Чому обирають Crayon International Preschool:

  • міжнародна система освіти, яка інтегрується з навчальними стандартами всіх розвинених країн;
  • всебічний розвиток дитини, поєднаний з персоналізованим підходом до її здібностей і потреб;
  • штатні англомовні педагоги з досвідом роботи у британській системі та міжнародними сертифікатами;
  • безпечний простір з увагою до деталей, що відповідає високим вимогам до дитячих закладів;
  • оптимальне рішення для родин, які планують релокацію до будь-якої країни. Та для батьків, які орієнтовані на міжнародну освіту в Україні, прагнуть створити для малюка англомовне та мультикультурне середовище.

Дитина 3-6 років має потужний інтерес до вивчення світу в його найрізноманітніших виявах. Завдання школи - правильно скерувати її до джерел знань і надати відповідні ресурси. У приватному дитячому садку Crayon International Preschool знають, як прищепити малюку мотивацію та навчальні навички, що залишаться з ним на все життя.

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