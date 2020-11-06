В Киеве снова открыли станцию метро, где искали взрывчатку

Правоохранители завершили проверку станции метро "Майдан Независимости" в Киеве на наличие взрывоопасных предметов. Взрывчатку на станции столичного метро не нашли.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Поскольку минирование не подтвердилось, то станция метро "Майдан Независимости" и пересадка были вновь открыты для пассажиров.

"Метрополитен работает в обычном режиме", - заявили в КГГА.

Напомним, сегодня неизвестный заявил о минировании станции метро "Майдан Незалежности". Станция была закрыта на вход и выход пока правоохранители искали взрывчатку.

Добавим, вчера полиция проверяла сообщение о минировании еще одной столичной станции метро. Станцию закрывали на вход и выход.

Также РБК-Украина писало, что на станции метро "Славутич" мужчина напал на полицейского, который сделал ему замечание из-за отсутствия маски. Злоумышленнику грозит до трех лет за решеткой.