В Киеве открыли смарт-улицу с Wi-Fi, велодорожками и системой мониторинга воздуха, - КГГА

Иллюстративное фото (kyivcity.gov.ua)

Первая "умная" улица расположена в пределах ул. Салютной

В Киеве 20 июня презентовали инновационное и уникальное для Украины пространство - smart-улицу. Ее появление стало возможным благодаря совместным усилиям городской инициативы Kyiv Smart City и компании KAN Development, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Как отмечается, первая "умная" улица расположена в границах ул. Салютной и является ярким примером того, как инновационные приборы могут сделать жизнь в городе комфортной и безопасной. Помимо бесплатного городского Wi-Fi, баков для сортировки мусора и велосипедной дорожки, на Салютной есть первая в Украине стационарная система мониторинга качества воздуха. Она была установлена в рамках проекта Managing Air Quality от городской инициативы Kyiv Smart City. Датчик измеряет концентрацию мелкодисперсной пыли (РМ2.5 и РМ10), уровень оксида азота (NO), оксида серы (SO2), озона (O3), бензола (C6H6), диоксида азота (NO₂), угарного газа (CO), а также температуру и влажность. Сегодня контроль качества воздуха во всех районах столицы осуществляет мобильная лаборатория, которая ежедневно делает забор и анализ. Данные доступны на портале air.kyivsmartcity.com.

Сообщается, что на smart-улице есть и другие полезные приборы и сервисы. Например, 12 камер видеонаблюдения гарантируют высокий уровень безопасности, "умное" освещение, которое автоматически изменяется в зависимости от интенсивности движения, экономит электроэнергию, а пандусы и рельефное покрытие облегчат передвижение людям с инвалидностью. Также на Салютной есть две станции подзарядки электромобилей, скамейки с USB-зарядными устройствами, которые питаются от солнечных панелей, и кнопка экстренного вызова. Все это поможет жителям окрестных домов экономить свое время, усилия и чувствовать себя в безопасности.

Как отметила координатор инициативы Kyiv Smart City Ярослава Бойко, первая smart-улица в Киеве - это воплощение международной практики создания Living Lab.

"Такие "живые" лаборатории позволяют в условиях города протестировать новые технологии, призванные улучшить жизнь его жителей. Это и "умное" освещение, и контроль экологической ситуации, и видеонаблюдение, и многое другое. В рамках проекта, реализованного по инициативе Kyiv Smart City совместно с компанией KAN Development, мы будем иметь возможность проверить на практике достижения украинских и зарубежных стартапов, чтобы в будущем внедрить лучшие технологии в других районах столицы", - отметила она.

Директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров отметил, что появление первой smart-улицы в Киеве - важный шаг в развитии "умной" инфраструктуры.

"Kyiv Smart City - это не только сложные технологические проекты для городской инфраструктуры. Это также и применение инновационных механизмов для решения будничных проблем горожан. Я рад, что киевляне, которые проживают на ул. Салютной, имеют свободный доступ к возможностям, которые дает интернет. А это, кроме прочего, современный уровень безопасности, энергосберегающие технологии и качественный интернет. И такие условия должны получить как можно больше киевлян. Поэтому мы будем работать над тем, чтобы "умных" улиц на карте Киева стало больше!" - сказал директор Департамента.

По словам основателя KAN Development Игоря Никонова, они впервые из украинских девелоперов установили станцию эко-мониторинга качества воздуха, 12 камер видеонаблюдения и даже тревожную кнопку в пределах жилого квартала.

"На примере реализованной смарт-улицы поощряем других застройщиков и город участвовать в создании современной инфраструктуры. "Умная" среда - это пространство, где предпочтение отдают велосипедам, где вся необходимая инфраструктура вроде детского садика и магазинов расположена в пешей доступности, где вы можете зарядить свой девайс, сидя на лавочке с USB-зарядками, которые питаются от солнечных панелей в собственном дворе", - прокомментировал Никонов.