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У Києві зупинилося метро між "Академмістечком" та "Арсенальною": що сталося

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Київ, Четвер 26 травня 2022 19:48
У Києві зупинилося метро між "Академмістечком" та "Арсенальною": що сталося Фото: у Києві зупинилася частина червоної гілки метро (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Рух великою частиною червоної лінії Київського метро зупинився ввечері, 26 травня. Потяги метрополітену не курсують між станціями "Академмістечко" та "Арсенальна".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Як зазначають в КМДА, потяги на ділянці червоної лінії метро не курсують з технічних причин. Які саме технічні причини призвели до паралізації руху між "Академмістечком" та "Арсенальною" у столичній мерії не уточнюють.

Про відновлення руху обіцяють повідомити додатково, однак скільки часу потяги не курсуватимуть між даними станціями, поки невідомо.

Нагадаємо, з 16 травня проїзд у столичному метро знову платний, однак є одна умова, за якої до метрополітену будуть пропускати безоплатно.

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