У Києві зупинилося метро між "Академмістечком" та "Арсенальною": що сталося

Рух великою частиною червоної лінії Київського метро зупинився ввечері, 26 травня. Потяги метрополітену не курсують між станціями "Академмістечко" та "Арсенальна".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію .

Як зазначають в КМДА, потяги на ділянці червоної лінії метро не курсують з технічних причин. Які саме технічні причини призвели до паралізації руху між "Академмістечком" та "Арсенальною" у столичній мерії не уточнюють.

Про відновлення руху обіцяють повідомити додатково, однак скільки часу потяги не курсуватимуть між даними станціями, поки невідомо.