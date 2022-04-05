В Киеве опять могут запретить продажу алкоголя

Первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник заявил, что в Киеве опять могут ввести запрет на продажу алкогольных напитков. Ситуацию будут мониторить еще несколько дней, после чего будет принято окончательное решение.

"На самом деле это достаточно дискуссионный вопрос (о запрете продажи алкоголя в Киеве во время военного положения, - ред.), который продолжается и сейчас. Вместе с тем вопрос не стоял в отсутствии спиртных напитков в городе. Алкоголь продавали, но вне прилавков и на черном рынке. Поэтому, когда начали говорить о том, что должны возобновлять бизнес в Киеве, поэтому принимали такое решение", - сообщил Поворозник.

Он сообщил, что разрешить продажу алкоголя просили рестораны и бары, которые возобновили работу в столице.

"Рестораны, которые начали работать в городе - просили, чтобы им разрешили соответствующую продажу алкоголя. Мы еще промониторим эту ситуацию, несколько дней и посмотрим, что нам скажут специалисты. Если нужно будет ограничивать – будем ограничивать", - заявил Поворозник.