В Киеве ограничат вход на четыре станции метро

Ограничения связаны с проведением торжественных мероприятий в центре столицы

В Киеве, 25-26 июля, могут ограничить на вход станции "Дружбы народов", "Печерская", "Майдан Независимости" и "Крещатик". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается, в связи с проведением фестиваля на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского 25-26 июля и концерта в Национальном Ботаническом саду им. Николая Гришко 25 июля возможно ограничение на вход для пассажиров некоторых станций метрополитена.

Отмечается, что закрытия указанных станций не планируется.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Киева 24, 27 и 28 июля ограничат движение транспорта во время мероприятий по случаю 1030-летия крещения Киевской Руси-Украины.

Как известно, в столице пройдут торжественные молебны и крестные ходы, посвященные празднованию 1030-летия крещения Киевской Руси-Украины, в связи с чем предусмотрено ограничение движения всех видов транспортных средств.

27 июля ограничат движение с 11:00 до 16:30 на вул. Трехсвятительской (пл. от Михайловской до Европейской пл.), ул. Крещатик (от ул. Михайловской до Европейской пл.), Владимирском спуске (от Почтовой площади до Европейской пл.), Парковой дороге (от аллеи Героев Крут до вул. Михаила Грушевского), вул. Михаила Грушевского (от вул. Шелковичной до Европейской пл.).

Также 28 июля с 12:00 до 13:30 на бул. Тараса Шевченко (от дома № 20 до дома № 14), вул. Владимирской (от дома № 56 до пл. Софийской), Владимирском проезде (от пл. Софийской до пл. Михайловской) будет ограничено движение транспорта.