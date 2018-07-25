В Києві обмежать вхід на чотири станції метро

Обмеження пов'язані з проведенням урочистих заходів в центрі столиці

В Києві, 25-26 липня, можуть обмежити на вхід станції "Дружби народів", "Печерська", "Майдан Незалежності" та "Хрещатик". Про це йдеться у повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомляється, у зв’язку з проведенням фестивалю на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського 25-26 липня та концерту в Національному Ботанічному саду ім. Миколи Гришка 25 липня можливе обмеження на вхід для пасажирів деяких станцій метрополітену.

Зазначається, що закриття зазначених станцій не планується.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в центрі Києва 24, 27 і 28 липня обмежать рух транспорту під час заходів з нагоди 1030-річчя хрещення Київської Русі-України.

Як відомо, у столиці відбудуться урочисті молебні та хресні ходи, присвячені святкуванню 1030-річчя хрещення Київської Русі-України, у зв'язку з чим передбачено обмеження руху всіх видів транспортних засобів.

27 липня обмежать рух з 11:00 до 16:30 - на вул. Трьохсвятительській (пл. від Михайлівської до Європейської пл.), вул. Хрещатик (від вул. Михайлівської до Європейської пл.), Володимирському узвозі (від площі Поштової до Європейської пл.), Парковій дорозі (від алеї Героїв Крут до вул. Михайла Грушевського), вул. Михайла Грушевського (від вул. Шовковичної до Європейської пл.).

Також 28 липня з 12:00 до 13:30 - на бул. Тараса Шевченка (від будинку № 20 до будинку № 14), вул. Володимирській (від будинку № 56 до пл. Софійської), Володимирському проїзді (від пл. Софійської до пл. Михайлівської) буде обмежено рух транспорту.