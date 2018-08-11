В Киеве ограничат движение транспорта по просп. Соборности

Движение ограничат в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия

В Киеве сегодня, 11 августа, с 09:00 частично ограничат движение транспорта по просп. Соборности. Об этом сообщает пресс-служба коммунальной корпорации "Киевавтодор".

Движение ограничат в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия в местах выполнения работ. Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Скриншот (facebook.com/kievavtodor)

Напомним, в Киеве до 30 августа 2018 года частично ограничено движение по мосту Патона в первой полосе движения в направлении с левого на правый берег Днепра. В корпорации пояснили, что такое решение связано с ремонтом монолитной железобетонной плиты пролетного строения моста.

Кроме этого движение частично ограничено на выезде с бульвара Вацлава Гавела на просп. Космонавта Комарова в направлении Кольцевой дороги с 06:00 01 августа до 00:00 15 августа 2018 года.

Также временно ограничат движение транспортных средств с занятием проезжей части и тротуара на Большой Окружной дороге и проспекте Академика Глушкова в связи с выполнением работ с 1 августа 2018 года до 5 июля 2019 года.