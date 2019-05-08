В Киеве ограничат движение транспорта 9 мая

В Киеве 9 мая ограничат движение всех видов транспорта в связи с торжественными событиями ко Дню памяти и примирения, Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне и 75-й годовщины изгнания нацистов из Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской горгосадминистрации.

Движение транспорта ограничат с 5:00 9 мая.

"В частности, движение перекроют на ул. М. Грушевского (от пер. Крепостного до ул. Арсенальной), пер. Инженерном, ул. Московской (от Кловского спуска до пл. Арсенальной), ул. И. Мазепы (от пл. Арсенальной до ул. Лаврской), пер. Бутишив, ул. М. Омеляновича-Павленко, аллеи Героев Крут, ул. Лаврской (от ул. И. Мазепы до ул. Цитадельной)", - сказано в сообщении.

Напомним, сегодня, 8 мая, в Украине отмечается День памяти и примирения, посвященный памяти жертв Второй мировой войны. Эту памятную дату Верховная рада установила 9 апреля 2015 года в рамках реализации политики декоммунизации. Тогда же было принято решение отмечать 9 мая как День победы над нацизмом во Второй мировой войне вместо установленного с советских времен Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Как писало РБК-Украина ранее, в Национальной полиции Украины заявили, что в массовых мероприятиях 8-9 мая планируют участвовать почти 220 тысяч человек.

Добавим также, в начале апреля президент Украины Петр Порошенко подписал указ "О праздновании в 2019 году Дня памяти и примирения, Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне и 75-й годовщины изгнания нацистов из Украины".