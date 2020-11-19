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В Киеве ограничат движение на эстакаде Южного моста

Киев, Четверг 19 ноября 2020 14:50
В Киеве ограничат движение на эстакаде Южного моста
Фото: Южный мост (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Киеве ограничат движение автотранспорта на эстакаде Южного моста. Ограничение будет действовать 23:00 20 ноября до 6:00 23 ноября.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

На эстакаде Южного моста проведут противоаварийные работы на одном из швов.

"Старые деформационные швы не выдерживают современного нагрузки", - говорится в сообщении.

Ремонтные работы будут выполняться в направлении правого берега.

В Киеве ограничат движение на эстакаде Южного моста

Напомним, 17 ноября в Киеве впервые этой осенью температура воздуха снизилась до 3,4 градуса.

Кроме того, за минувшие сутки в Киеве выявили 1 348 новых случаев заражения коронавирусом. Это самый большой суточный прирост за все время пандемии.

Добавим, что Киевский метрополитен объявил тендер на проектирование второго выхода станции "Вокзальная" и реконструкции существующей станции.

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