В Киеве объявлено штормовое предупреждение

До конца суток в Киеве ожидается гроза и сильный ветер
В Киеве в ближайшие часы ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Как сообщается, 2 мая в украинской столице ожидается гроза и порывы ветра скоростью 15-20 м/с. При этом отмечается, что такая погода в Киеве продлиться до конца суток. Также объявлен первый уровень опасности, желтый.
Специалисты также призывают соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:
Напомним, синоптики прогнозируют в Украине резкое повышение температуры воздуха в мае, а также ливни. Большая часть последнего месяца весны будет сухой и жаркой, а ливни пройдут по стране двумя волнами.
Также сообщалось, что в мае средняя месячная температура в Украине прогнозируется на уровне 15-18 градусов тепла (в горах 11-13 градусов тепла).