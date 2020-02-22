В Киеве объявлено штормовое предупреждение

Утром и днем 23 февраля ожидаются порывы ветра 17-22 м / с
В Киеве в воскресенье, 23 февраля, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Как сообщается, утром и днем 23 февраля ожидаются порывы ветра 17-22 м / с. Объявлен первый уровень опасности, желтый.
Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает жителей города быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:
Напомним, погода в Украине в ближайшие дни будет переменчивой. На страну надвигается активный циклон, который принесет с собой сильный штормовой ветер и небольшое похолодание.
Тем временем, на выходных в Украине ожидается сырая и влажная погода, местами возможен небольшой дождь и мокрый снег, а температура воздуха будет невысокой.