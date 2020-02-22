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У Києві оголошено штормове попередження

Новини » Суспільство     22.02.2020 - 17:16
У Києві оголошено штормове попередження
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Вранці та вдень 23 лютого очікуються пориви вітру 17-22 м / с

У Києві в неділю, 23 грудня, оголошено штормове попередження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомляється, вранці і вдень 23 лютого очікуються пориви вітру 17-22 м / с. Оголошено перший рівень небезпеки, жовтий.

Управління з питань цивільного захисту КМДА закликає мешканців міста бути обережними та дотримуватися основні рекомендації при сильному вітрі:

  • всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев
  • у разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному;
  • уникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт

Нагадаємо, погода в Україні в найближчі дні буде мінливою. На країну насувається активний циклон, який принесе з собою сильний штормовий вітер і невелике похолодання.

Тим часом, на вихідних в Україні очікується сира і волога погода, місцями можливий невеликий дощ і мокрий сніг, а температура повітря буде невисокою.

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Новини України КиївГідрометцентрШтормове попередження
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