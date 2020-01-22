В Киеве объявлено штормовое предупреждение

Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с
В Киеве и области на четверг, 23 января, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.
Как сообщается, в столице ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.
Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает жителей города быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:
Напомним, для Украины 2019 год более 30 температурными рекордами стал самым теплым за всю историю наблюдений.
Ранее сообщалось, что в январе 2020 года средняя месячная температура в Украине ожидается в пределах 0-4 градусов мороза.
Добавим, что по данным Центральной обсерватории имени Бориса Срезневского, метеорологическая зима в Киеве еще не наступила.