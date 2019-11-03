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В Киеве объявлено штормовое предупреждение

Новости » Общество     03.11.2019 - 13:55
В Киеве объявлено штормовое предупреждение
Фото: штормовое предупреждение (Matt Cardy/Getty Images)

В столице ожидается сильный ветер до 15-20 м/с

В понедельник, 4 ноября, в Киеве ожидается ветреная погода с порывами ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Как отмечается в сообщении, Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает жителей города быть осторожными и придерживаться основных рекомендаций во время сильного ветра:

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
  • избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт

Управление по вопросам гражданской защиты рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Напомним, по данным Укргидрометцентра, в понедельник, 4 ноября в Украине ожидается ветреная погода, днем на Закарпатье и в Карпатах значительный дождь.

Как сообщало РБК-Украина, в воскресенье, 3 ноября, в Украине из-за сильных порывов ветра было объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/сек.

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