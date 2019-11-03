У Києві оголошено штормове попередження

Фото: штормове попередження (Matt Cardy/Getty Images)

У столиці очікується сильний вітер до 15-20 м/с

У понеділок, 4 листопада, в Києві очікується вітряна погода з поривами вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий). Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА) з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Як зазначається в повідомленні, Управління з питань цивільного захисту КМДА закликає мешканців міста бути обережними та дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Управління з питань цивільного захисту рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Нагадаємо, за даними Укргідрометцентру, у понеділок, 4 листопада в Україні очікується вітряна погода, вдень на Закарпатті та в Карпатах значний дощ.

Як повідомляло РБК-Україна, в неділю, 3 листопада, в Україні через сильні пориви вітру було оголошено штормове попередження. Пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.