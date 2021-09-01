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В Киеве объявили штормовое предупреждение в ближайший час

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Среда 01 сентября 2021 14:19
В Киеве объявили штормовое предупреждение в ближайший час Фото: в Киеве объявили штормовое предупреждение (Getty Images)
Автор: Инна Собора

В Киеве объявлено штормовое предупреждение. Также погода ухудшится на территории области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

"В ближайшие часы в Киеве и Киевской области, и до конца суток, гроза", - говорится в сообщении.

Кроме того, 2 сентября ночью в западных и северных областях, днем ​​в Украине порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

Ранее УкрГидрометцентр дал прогноз погоды на сентябрь. В первый месяц осени средняя месячная температура воздуха в Украине ожидается в пределах 14-18 градусов тепла, в Карпатах 11-12 градусов тепла, что близко к климатической норме.

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