ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Києві оголосили штормове попередження у найближчу годину

Новость на русском →
Середа 01 вересня 2021 14:19
У Києві оголосили штормове попередження у найближчу годину Фото: в Києві оголосили штормове попередження (Getty Images)
Автор: Инна Собора

У Києві оголошене штормове попередження. Також погода погіршиться на території області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

"Найближчої години в Києві та Київській області, з утриманням до кінця доби, гроза", - йдеться в повідомленні.

Крім того, 2 вересня вночі у західних та північних областях, вдень в Україні пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Раніше, УкрГідрометцентр дав прогноз погоди на вересень. У перший місяць осені середня місячна температура повітря в Україні очікується в межах 14-18 градусів тепла, в Карпатах 11-12 градусів тепла, що близько до кліматичної норми.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Штормове попередження
NEWS
Що буде курсом долара і євро на початку осені: прогноз аналітика на вересень
Що буде курсом долара і євро на початку осені: прогноз аналітика на вересень
DAILY
"Талібан" розправив плечі. Що чекає Байдена і Афганістан після виходу військ США
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна "Талібан" розправив плечі. Що чекає Байдена і Афганістан після виходу військ США