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В Киеве объявили штормовое предупреждение

Новости » Общество     10.04.2020 - 15:58
В Киеве объявили штормовое предупреждение
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ожидаются порывы ветра до 18 м/с

Сегодня, 10 апреля, в Киеве ожидается ухудшение погодных условий с удержанием до конца суток. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным синоптиков, в ближайшие часы в столице ожидаются порывы ветра 15-18 метров в секунду. Непогода сохранится до конца суток.

Синоптики объявили первый уровень опасности - желтый.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в северных и восточных областях ожидаются небольшие осадки. При этом температура воздуха днем будет колебаться от +11 до +19 градусов тепла. Местами термометры покажут до +21. Ночью прогнозируют от +5 до +8.

Кроме того, синоптики прогнозировали, что в ближайшие дни ожидается нестабильная погода в Украине. Теплые дни будут чередоваться с резким похолоданием и дождями.

Вместе с тем, погода сильно испортится уже на следующей неделе. В страну придет сильное похолодание до минусовых значений, а в некоторых областях ожидается дождь с мокрым снегом, местами даже грозы со снегом и дождем.

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