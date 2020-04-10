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У Києві оголосили штормове попередження

Новини » Суспільство     10.04.2020 - 15:58
У Києві оголосили штормове попередження
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Очікуються пориви вітру до 18 м/с

Сьогодні, 10 квітня, у Києві очікується погіршення погодних умов з утриманням до кінця доби. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними синоптиків, найближчими годинами у столиці очікуються пориви вітру 15-18 метрів на секунду. Негода утримається до кінця доби.

Синоптики оголосили перший рівень небезпечності - жовтий.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні у північних та східних областях очікуються невеликі опади. При цьому температура повітря вдень коливатиметься від +11 до +19 градусів тепла. Подекуди термометри покажуть до +21. Вночі прогнозують від +5 до +8.

Крім того, синоптики прогнозували, що найближчими днями очікується нестабільна погода в Україні. Теплі дні будуть чергуватися з різким похолоданням та дощами.

Разом з тим, погода сильно зіпсується вже наступного тижня. В країну прийде сильне похолодання до мінусових значень, а в деяких областях очікується дощ з мокрим снігом, місцями навіть грози зі снігом і дощем.

У Києві та області на вихідних прогнозують сильні заморозки Потепління до +20 та сонячно: прогноз на тиждень
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