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В Киеве объяснили дистанционку в школах: хотят избежать локдауна с остановкой транспорта

Автор: Дмитрий Левицкий

Дистанционное обучение в школах Киева стало вынужденным шагом, принятым учитывая рекомендации врачей. Таким образом столичные власти хотят избежать введения еще более жесткого локдауна с остановкой общественного транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Валентина Мондриивского, заместителя мэра Киева.

Как пояснил представитель КГГА, работники образования в Киеве вакцинированы более чем на 90%, а вот среди остальных горожан уровень вакцинации вдвое меньше, а потому есть риск заболеть и попасть в больницу в тяжелом состоянии. Поэтому власти города отправили школы на дистанционное обучение, чтобы остановить рост заболеваемости.

"За одну-две недели таких ограничений мы, возможно, сможем преодолеть стремительное распространение болезни и избежать более серьезного локдауна с остановкой общественного транспорта", - подчеркнул он.

В то же время в КГГА заявили, что ученики столичных школ вернутся за парты исключительно при условии, что это не повлечет новую волну заболеваемости.

Напомним, Киев ввел с 1 ноября дистанционное обучение с 1 по 11 класс. Глава столичной Госпотребслужбы Олег Рубан рассказал, когда ученики вернутся в школу.

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