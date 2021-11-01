В Киеве объяснили дистанционку в школах: хотят избежать локдауна с остановкой транспорта

Дистанционное обучение в школах Киева стало вынужденным шагом, принятым учитывая рекомендации врачей. Таким образом столичные власти хотят избежать введения еще более жесткого локдауна с остановкой общественного транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Валентина Мондриивского , заместителя мэра Киева.

Как пояснил представитель КГГА, работники образования в Киеве вакцинированы более чем на 90%, а вот среди остальных горожан уровень вакцинации вдвое меньше, а потому есть риск заболеть и попасть в больницу в тяжелом состоянии. Поэтому власти города отправили школы на дистанционное обучение, чтобы остановить рост заболеваемости.

"За одну-две недели таких ограничений мы, возможно, сможем преодолеть стремительное распространение болезни и избежать более серьезного локдауна с остановкой общественного транспорта", - подчеркнул он.

В то же время в КГГА заявили, что ученики столичных школ вернутся за парты исключительно при условии, что это не повлечет новую волну заболеваемости.