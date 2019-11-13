В Киеве обстреляли магазин

В Киеве неизвестные обстреляли и разрисовали витрины магазина обуви Carlo Pazolini. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Информатор".

Как видно на фотографии, окна магазина Carlo Pazolini, который расположен на проспекте Победы, 19, расстреляли из неизвестного оружия. Также перед входом в магазин стрелки написали краской "Москали".

Фото с места инцидента (kiev.informator.ua)

Carlo Pazolini - российский бренд обуви, созданный в 1990 году. Для того, чтобы изначально обувь лучше продавалась, маркетологи компании в 1992 году придумали историю, что бренд происходит из Италии. Продукция бренда представлена в 5 странах мира: России, Украине, Молдове, Италии и Азербайджане.

Напомним, ранее в столице на улице Боровой произошла стрельба, в результате которой было госпитализировано человека. Между двумя мужчинами возникла словесная перепалка.

Также РБК-Украина писало, что 12 ноября в Харькове полицейский отдела в метрополитене открыл стрельбу на станции. Спецподразделение полиции задержало его.

Также сообщалось, что в Мариуполе мужчина открыл стрельбу по прохожим, но в результате был задержан полицейским, который находился вне службы.